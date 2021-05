Mercato : Delort au PSG ou à l’OL, l’idée choc

Dans : MHSC.

Encore une fois buteur mercredi soir contre le PSG en Coupe de France (2-2), Andy Delort réalise une saison exceptionnelle à Montpellier.

Avec 18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international algérien réalise de loin la meilleure saison de sa carrière. Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2024, Andy Delort sera très certainement un joueur courtisé lors du prochain mercato. Très attaché au MHSC, le natif de Sète n’a jamais caché son amour pour l’Olympique de Marseille. A en croire Jérôme Rothen, qui a chanté les louanges d’Andy Delort sur RMC, l’attaquant montpelliérain peut aspirer à jouer dans les plus grands clubs français… y compris le Paris Saint-Germain.

Rothen préfère Delort à Icardi

« Delort a été bankable à un moment de sa carrière, il a préféré aller aux Tigres que dans une grosse équipe européenne, il est vite revenu. Son avenir ? Andy Delort apporterait beaucoup à un club comme Lyon. On parlait tout à l’heure du Paris Saint-Germain, mais aujourd’hui, on nous met Icardi en avant… Je ne parle pas de Delort en tant que titulaire au PSG. Mais dans une structure d’équipe avec un collectif, des mecs comme ça qui se fondent dans le collectif et qui donnent toujours le maximum, c’est important et en plus d’avoir de la grinta et une bonne mentalité, il a un réel talent. C’est un excellent finisseur, il fait toujours les bons choix devant le but » a souligné Jérôme Rothen, intimement persuadé qu’un joueur tel qu’Andy Delort ne ferait pas tâche au PSG à la place de Mauro Icardi ou de Moise Kean dans la rotation avec Kylian Mbappé en attaque. Les tensions avec certains de joueurs de Paris, comme notamment Leandro Paredes ou encore Neymar, ne doivent en revanche pas vraiment donner envie à Andy Delort de rallier la capitale française au mercato…