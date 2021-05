Mercato : Belhanda, le gros coup de Montpellier ?

Dans : MHSC.

Avec le départ de Michel der Zakarian, Montpellier va connaître un été animé, mais le club de Laurent Nicollin aurait déjà obtenu un accord pour obtenir le retour de Younes Belhanda.

Avant même le dernier match de la saison de Ligue 1, Montpellier a probablement déjà obtenu la garantie de frapper un grand coup lors du prochain mercato. L’Equipe affirme en effet que dans le plus grand secret, le président du MHSC a rencontré Younes Belhanda en avril et qu’après lui avoir proposé de venir s’entraîner dans les installations montpelliéraines, Laurent Nicollin a trouvé un accord avec le milieu de terrain de 31 ans afin qu’il s’engage avec Montpellier pour trois saisons. Ce recrutement de celui qui est toujours resté le chouchou des supporters du MHSC, huit ans après son départ pour Kiev, est une superbe opération puisque Belhanda est totalement libre après avoir été viré en mars par Galatasaray pour avoir « critiqué » le club stambouliote.

Le quotidien sportif précise que Montpellier a, ou plutôt avait, une grosse concurrence concernant Younes Belhanda, même si pour l’instant rien n’a été signé. Outre des clubs en Turquie, et des formations du Qatar et d’Arabie promptes à faire des grosses offres salariales, l’OGC Nice serait également venu aux renseignement pour connaître les conditions mises par le meneur de jeu. Mais rien n’y fait et sauf retournement de situation assez improbable, Belhanda va retrouver Montpellier où il découvrira comme ses coéquipiers un nouvel entraîneur. Selon les dernières rumeurs, c’est Olivier Dall’Oglio, actuel entraîneur du Stade Brestois, qui va succéder à Michel Der Zakarian sur le banc du MHSC.