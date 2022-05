L1 : Savanier crispe Montpellier, la tension monte

Dans : MHSC.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2023, Teji Savanier est courtisé par Nice ainsi que par l’OL à quelques semaines du mercato.

Le dossier Teji Savanier fait monter la pression à Montpellier. Et pour cause, le capitaine du MHSC sera en fin de contrat dans un an et pour l’heure, il n’a toujours pas fait de choix pour son avenir. Une situation qui crispe les dirigeants de Montpellier car dans le même temps, les cadors de la Ligue 1 passent la tête par la fenêtre afin de voir s’il est possible de récupérer l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste. Nice et l’Olympique Lyonnais sont intéressés par Teji Savanier, dont la situation a mis en alerte son entraîneur Olivier Dall’Oglio. En conférence de presse, le coach du MHSC a mis la pression à son capitaine en lui faisant savoir qu’il était grand temps qu’il prenne une décision. Qu’il prolonge ou qu’il parte cet été, Teji Savanier est invité à le faire savoir au plus vite.

Montpellier met la pression à Savanier, ciblé par Nice et l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teji Savanier (@tejisavanier11)

« Une décision va être prise rapidement pour Téji. Le club a avancé et fait une proposition. C’est au clan de Téji de décider. Rémy Cabella a un peu le même rôle dans le jeu mais les deux peuvent cohabiter. Plein de facteurs rentrent en jeu. L’aspect financier, les années et les volontés. Ce ne sont pas des petits salaires. Plus la décision est rapide, plus vite on peut se mettre en place derrière. Quand tu as Téji, tu construis autour. Donc c’est important de savoir quelle option il va prendre » a prévenu Olivier Dall’Oglio alors que de son côté, France Bleu Hérault dévoilait il y a deux jours que c’était pour l’instant du 50-50 pour une prolongation de Teji Savanier, dont l’avenir est totalement incertain. Nous voilà peut-être parti pour l’un des gros feuilletons du prochain mercato en Ligue 1…