L1 : Pierre Ménès fier de ne pas avoir le QI de moule de certains Ultras

Dans : MHSC, Ligue 1, OL, PSG, OM.

Pierre Ménès intervient souvent sur les soucis connus par les supporters de Ligue 1, le consultant ayant même proposé à une époque de jouer les intermédiaires entre les associations et les autorités. Mais cela ne l'empêche pas de hurler, lorsque certains de ces supporters dérapent, comme cela a récemment été le cas avec eux du PSG, de l'OM, de l'OL et dimanche de Montpellier. Accusé de ne rien comprendre à la culture des Ultras, Pierre Ménès s'en félicite, estimant que tout cela était surtout très stupide.

« On ne peut pas cautionner ça, surtout pour une histoire aussi ridicule qu’un bout de bâche exhibé. Alors les mecs me disent : « Tu ne comprends rien à la culture des ultras. » Mais j’en suis fier de ne pas comprendre, je ne veux pas comprendre ça, je ne peux pas comprendre ça. Parce que ça n’a pas de sens. Si tu as un QI supérieur à celui d’une moule, tu ne fais pas ça quand ton équipe mène 3-0 à domicile. C’est tout ce qu’il y a à comprendre », a fait remarquer, sur son blog, un Pierre Ménès ulcéré par ce qu'il a vu dimanche à la Mosson.