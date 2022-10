L1 : Olivier Dall'Oglio viré par Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Dans une incroyable valse des entraîneurs en Ligue 1, c'est cette fois Olivier Dall'Oglio qui est limogé par Montpellier. Dans une saison où quatre équipes descendront en Ligue 2 en fin de saison, la tension est énorme.

Moins de 48 heures après la défaite de son équipe à Lens, Olivier Dall'Oglio n'est plus l'entraîneur de Montpellier. Selon L'Equipe, alors que son club est désormais 11e de Ligue 1, avec quatre points d'avance sur la zone rouge, Laurent Nicollin a décidé de sacrifier son coach. Samedi soir, dans la foulée de la défaite de Montpellier à Bollaert, Dall'Oglio avait évoqué la situation actuelle : « En ce moment, c’est Octobre Rouge pour les coachs. Ça défile. Je pense qu’il y a un peu plus de stress cette année dans les directions, cela se comprend avec les 4 défaites. Nous, avec Montpellier, on fait partie de ces clubs qui vont lutter pour ce maintien, il y en aura d’ailleurs une bonne douzaine qui lutteront. L’objectif de Montpellier c’est aussi de sortir des jeunes joueurs, mais de se maintenir en parallèle, ça, c’est le vrai objectif principal. L’entraîneur reste le fusible. On le sait, cela fait partie de notre job même si ce n’est pas écrit dans le contrat. » Visiblement, le fusible a sauté ce lundi à Montpellier.