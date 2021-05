L1 : Batlles va lâcher Troyes pour Montpellier

Dans : MHSC, ESTAC.

Laurent Batlles va probablement laisser Troyes, qu'il est en passe de faire revenir en Ligue 1, pour remplacer Michel Der Zakarian sur le banc de Montpellier.

Quatre ans après être arrivé sur le banc de Montpellier, Michel Der Zakarian a confirmé le week-end dernier qu’il ne serait plus l’entraîneur du club héraultais la saison prochaine. Bien évidemment, la nature a horreur du vide et encore plus les clubs de Ligue 1 et plusieurs rumeurs ont circulé sur le possible remplaçant de Michel Der Zakarian. Très vite Laurent Batlles a semblé être en pole position pour débarquer à la Mosson, son profil étant apprécié par Laurent Nicollin. A la tête du club de Troyes, l’ancien joueur fait des merveilles et sauf catastrophe l’ESTAC évoluera en L1 la saison prochaine. Mais cela ne semble pas suffisant pour le retenir, puisque ce samedi L’Equipe confirme qu’effectivement Laurent Batlles est très proche de trouver un accord avec Laurent Nicollin.

Pour justifier ce départ de Laurent Batlles de Troyes, Bernard Lions affirme que le coach ne souhaite pas avoir à rendre des comptes à Erick Mombaerts, qui est « head of football » pour le compte du City Group, désormais propriétaire de l’ESTAC. Compte tenu des performances du club troyen et de la qualité du jeu proposé, Batlles avait le choix concernant la suite de sa carrière d’entraîneur. Mais c’est à Montpellier qu'il oeuvrera la saison prochaine, même s’il a encore deux de contrat avec Troyes. La communication sur ce changement ne devrait pas intervenir afin la fin de saison de Ligue 2, à savoir dans une semaine. Le jeu des chaises musicales devrait être très intense durant l'été, puisque plusieurs clubs de Ligue 1 ont prévu des changements de coach.