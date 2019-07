Officiel : Benjamin Lecomte signe à Monaco jusqu'en 2024 !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce lundi soir la signature de Benjamin Lecomte jusqu'en 2024.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Benjamin Lecomte (28 ans) en provenance de Montpellier. Le gardien de but s’engage pour 5 saisons. Formé à Niort, l’expérimenté gardien de but compte près de 250 matches dans l’élite française après sept saisons au FC Lorient (2010 à 2017) – dont un prêt de 6 mois à Dijon (2013/14) – et deux saisons sous les couleurs du Montpellier Hérault Sport Club. Cadre de l’effectif montpelliérain, il réalise avec le MHSC deux saisons pleines (79 matches) récompensées par deux nominations pour le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1 en 2018 et 2019. Régulièrement appelé dans les sélections jeunes (U18, U19, U20), Benjamin Lecomte est convoqué une première fois en Equipe de France en septembre 2018 avant d’être rappelé lors des derniers rassemblements des Bleus en juin », rappelle l’AS Monaco.

Un signature qui fait le bonheur du portier français. « Je suis fier de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club du Championnat de France. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. J’arrive avec beaucoup de motivation et l’envie d’apporter le plus possible au groupe. J’espère que nous ferons tous ensemble une très bonne saison. J’ai maintenant hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et débuter cette nouvelle aventure », explique Benjamin Lecomte.