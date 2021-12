L’AS Monaco vire Niko Kovac

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Malgré la qualification en Europa League et la place aux abords du podium en Ligue 1, l’AS Monaco a décidé de remercier Niko Kovac. L'entraineur en a été informé ce jeudi et va prochainement publier un communiqué en ce sens, affirme RMC. Visiblement, l’échec lors des barrages de la Ligue des Champions n’est pas passé, et la situation ne s’est pas suffisamment arrangé aux yeux des dirigeants. Le technicien croate est le deuxième à prendre la porte en Ligue 1 en ce jeudi après Laurent Batlles à Troyes.