Fini la C3, arrêtez l’hypocrisie avec Monaco

Par Eric Bethsy

Sortie par le Bayer Leverkusen en barrages de la Ligue Europa, l’AS Monaco représentait l’une des principales chances parmi les clubs français. De nombreux observateurs ne cachent pas leur déception et agacent le chroniqueur de la chaîne L’Equipe Eric Blanc.

Aucune équipe de Ligue 1 ne verra les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Nos trois représentants ont chuté en barrages jeudi et mettent l’indice UEFA français en danger. Difficile d’en vouloir au FC Nantes, logiquement dominé par la Juventus Turin (1-1, 0-3). On peut surtout regretter les éliminations du Stade Rennais contre le Shakhtar Donetsk (1-2, 1-2, 4-5 tab) et de l’AS Monaco face au Bayer Leverkusen (2-3, 2-3, 3-5 tab).

Monaco, tout le monde s'en fiche ?

Les hommes de Philippe Clement avaient effectivement remporté le match aller en Allemagne avec la manière. Et leur dynamique du moment pouvait annoncer un beau parcours européen. Les observateurs attendaient beaucoup de la part de l’équipe en forme de notre championnat. D’où la déception affichée après la rencontre. De quoi agacer Eric Blanc, persuadé que l’échec de l’AS Monaco n’affecte pas grand monde en réalité. « Ce qui est déprimant, c’est le jeudi noir avec trois éliminés français », a souligné le chroniqueur de la chaîne L’Equipe.

"𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒̂𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙'𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡"



🎙️ Après #ASMB04, retrouvez la réaction de Coach @philippe_clemnt ⤵️ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 23, 2023

« Après, Monaco, OK c’est une belle équipe. Mais bon… Ils (les autres chroniqueurs sur le plateau, ndlr) ne vont pas pleurer, ils vont rentrer ce soir, ils vont boire un coup. Ils arrêtent de me faire la misère, a lâché le consultant dans l’émission L’Equipe du Soir. On dirait que les mecs... Ça me fait marrer que des spécialistes me racontent qu'ils vont chialer avec Monaco qui se fait éliminer ! C’est une escroquerie intellectuelle ! Ils s’en foutent ! Comme moi d’ailleurs. Donc je ne suis pas déprimé. » Au vu des réactions depuis jeudi soir, tout le monde n'est pas du même avis.