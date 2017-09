ASM : Un jour, Falcao marquera sans toucher le ballon...

Dans : Monaco, Ligue 1.

Encore une fois buteur en première période avec l’AS Monaco, Radamel Falcao a montré qu’il avait toujours le sens du but, même quand il n’est pas du tout concerné par le jeu. A la pause, le Colombien défiait littéralement les chiffres et la logique. Il avait en effet mis plus de 15 minutes avant de toucher son premier ballon, et n’en avait effleuré que 7 au moment de marquer son but, sur son premier tir bien évidemment. L’ancien joueur du FC Porto est de loin le joueur qui a touché le moins de ballons en ces 45 premières minutes, avec 10 ballons joués sur 45 minutes. Cette saison, Falcao a cadré 13 tirs, pour 12 buts marqués. C’est ce qui s’appelle de la rentabilité.