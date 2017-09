ASM : Riolo accuse Monaco d'avoir sous-estimé Porto

Dans : Monaco, Foot Europeen, Ligue des Champions.

Giflée par le FC Porto à Louis II (0-3), l’AS Monaco se retrouve en mauvaise posture dans son groupe de Ligue des Champions avec un petit point en deux matchs.

Une défaite surprenante face à un adversaire visiblement bien plus dangereux que ne l’imaginait les supporters de l’AS Monaco, plutôt confiants avant cette rencontre. A l’image de Vincent Aboubakar, le FC Porto a été froid de réalisme et n’a finalement laissé aucune chance à l’AS Monaco. Sur son blog pour RMC, Daniel Riolo se demande si tout le monde n’a pas (encore) fait l’erreur de sous-estimer l’adversaire des hommes de Leonardo Jardim.

« Porto a certes fait un gros match. Comme d’habitude, on a tous sous-estimé un club portugais (c’est culturel et débile). Mais on doit aussi dire que Monaco a totalement raté le sien. Jardim est souvent excellent, mais il est passé au travers. Dans un groupe pas dingue, Monaco ne compte qu’un point en deux matchs et est donc en danger… » a déjà lancé, visiblement inquiet pour l’ASM, le polémiste de RMC. Mi-octobre, le club de la Principauté sera dans l’obligation de prendre les trois points à l’occasion de la réception de Besiktas…