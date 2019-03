ASM : Monaco fixe le prix de Youri Tielemans, et c'est délirant

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Très décevant depuis son arrivée à Monaco en 2017, Youri Tielemans s'est refait une santé du côté de l'Angleterre.

En effet, l’international belge s’est imposé comme un rouage important de Leicester, où il a été prêté par l’ASM lors du mercato hivernal. La preuve, le milieu de 21 ans fait forte impression en interne, aussi bien auprès de ses partenaires que de sa direction. Du côté des Foxes, on envisage ainsi un transfert définitif de Youri Tielemans à l’issue de la saison. Mais pour aboutir à un accord avec Monaco, il faudra être prêt à lâcher un énorme chèque.

Et pour cause, les dirigeants de l’AS Monaco auraient d’ores et déjà indiqué à ceux de Leicester que le prix de Youri Tielemans était de 45 ME sur le marché des transferts selon les informations du Telegraph. Un sacré tarif, surtout quand on sait que Monaco avait dépensé 20 ME de moins en juillet 2017 pour le recruter à Anderlecht, alors qu’il venait de réaliser une saison exceptionnelle. Reste maintenant à voir si Leicester sera prêt à cet immense sacrifice financier pour obtenir le renfort définitif du Belge…