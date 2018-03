ASM : Monaco et Jardim ont la banane, Falcao est de retour !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Cette fois, c'est la bonne. A 48 heures du match entre Strasbourg et Monaco, Leonardo Jardim a confirmé que Falcao faisait son grand retour dans le groupe monégasque, un peu plus d'un mois après sa blessure à la cuisse contre l'Olympique Lyonnais. C'est évidemment une bonne nouvelle pour l'ASM qui a creusé un premier petit écart sur l'OM et un encore plus grand sur l'OL.

Pour Leonardo Jardim, les voyants sont verts et sa star offensive est prête à frapper en Championnat. « Falcao sera apte pour Strasbourg. Il pourra déjà être utilisé pour ce match. Il s’est entrainé cette semaine, il va revenir à son niveau. Nous sommes toujours très contents quand Falcao est avec nous. Mais nous avons confiance en tout le monde. Notre stratégie c’est un jeu collectif, un jeu dans lequel tout le monde peut marquer. Nous comptons sur tous les joueurs. Bien sûr que le retour de Falcao a un impact positif sur le groupe. C’est un joueur que tout le monde aime », a confié le technicien portugais de l’AS Monaco, qui connaît bien l'importance de l'attaquant colombien dans son équipe. Du côté de Strasbourg, on aurait probablement souhaité qu'El Tigre reste quelques jours de plus à l'infirmerie.