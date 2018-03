ASM : Liverpool a trouvé mieux que Lemar, et à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cet été, Thomas Lemar aurait pu quitter l’AS Monaco pour rejoindre la Premier League suite à ses performances exceptionnelles en 2016-2017.

Et pour cause, Arsenal et Liverpool étaient prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table fin août pour arracher l’international français, mais Monaco n’a pas cédé et l’ancien meneur de jeu de Caen est finalement resté en Principauté. Mais à l’évidence, Thomas Lemar sera, avec Fabinho, l’un des joueurs qui devraient disposer d’un bon de sortie. Et les courtisans de l’international français devraient être nombreux. Mais selon les informations du média britannique HITC, Liverpool ne fera pas le forcing.

Et pour cause, les Reds visent maintenant… un autre joueur de l’AS Monaco ! Effectivement, Jürgen Klopp aurait véritable flashé pour Rony Lopes, auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison. L’international portugais est un joueur essentiel de Leonardo Jardim. Ancien joueur de Manchester City et de Lille, le milieu offensif de 22 ans pourrait faire l’objet d’une offre très importante de Liverpool, mais tout de même inférieure aux chiffres qui circulent pour Lemar. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré. Reste à savoir si Monaco avait prévu de se séparer du Portugais, ce qui n’est pas certain…