ASM : Lemar, Fabinho, Vasilyev dit tout sur le prochain mercato

L’AS Monaco a vécu un marché des transferts très agité cet été, avec comme principale raison sa réussite de la saison précédente qui a provoqué un véritable déferlement des grands clubs européens pour ses joueurs.

Rares sont ceux qui ont pu être retenus devant les sommes déboursées, et les départs de Mbappé, Bernardo Silva, Germain, Mendy ou encore Bakayoko ont forcément fait autant de bien au comptable que de mal à la formation de Leonardo Jardim. Le club de la Principauté a effectué aussi de nombreux achats pour permettre à l’équipe de se reconstruire, mais les rares éléments qui sont restés malgré de belles offres, peuvent déjà préparer leurs valises. C’est Vadim Vasilyev, grand manitou du mercato de Monaco, qui l’a reconnu dans un entretien sur Sky Sports.

« Pour Lemar, Liverpool était vraiment très intéressé cet été, mais Arsenal a été tout proche de finaliser son transfert. C’était tout proche, mais c’était trop tard pour nous, car nous n’avions pas assez de temps pour nous retourner ensuite. Dans le football, il n’y a aucune garantie, mais il serait logique de dire que Thomas a un bon de sortie pour l’été prochain. Dès janvier ? En football, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est pas notre vision des choses, cela n’est pas dans nos plans. Janvier n’est bon pour personne pour de gros changements », a annoncé le dirigeant russe, conscient que Thomas Lemar jouerait gros avec un transfert dans son objectif de disputer la Coupe du monde. Il en va de même pour Fabinho.

« C’est un joueur clé de notre équipe, un élément très régulier. Nous sommes conscient qu’à Monaco, nous avons un certain modèle, qu’il faut reconnaître quand à un certain moment nous devons vendre des joueurs, et ce n’est pas qu’à propos de l’argent. Dans l’idéal, comme pour Lemar, on ne veut faire aucun changement majeur en janvier, mais il intéresse de grands clubs et c’est normal », a expliqué le vice-président de l’AS Monaco, qui a aussi évoqué la rumeur Alexis Sanchez, convenant que malgré l’intérêt du champion de France, le Chilien était trop cher pour les finances monégasques.