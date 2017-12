ASM : Jardim s’arrache les cheveux à cause de ce joueur

Dans : Monaco, Ligue 1.

Déjà éliminée avant cette rencontre, l’AS Monaco a quitté la Ligue des Champions avec une lourde défaite à Porto (5-2) mercredi.

C’est certain, ce match ne changera pas l’opinion de Leonardo Jardim. L’entraîneur monégasque s’en est vite aperçu, ses nombreuses recrues estivales sont encore loin du rendement espéré. « Peut-être qu'ils ne sont pas 100% adaptés. Ils ont besoin de travailler plus pour progresser plus et augmenter leur niveau », a expliqué le Portugais, avant de citer un cas particulier. Arrivé en 2015, le milieu Adama Traoré (22 ans) ne joue que rarement en raison de ses pépins physiques. De quoi frustrer le technicien.

« Je lui ai donné deux opportunités à domicile et à Lyon, il a marqué trois buts. Je sais que c'est un joueur de grand talent. Sauf qu'il a des blessures, des problèmes... Il a toujours des petits soucis, a regretté Jardim. Lui, c'est un joueur de grand talent ! S'il arrive à régler tous ses problèmes... Parce que lui, dès que je lui donne une opportunité, il répond présent. C'est ça qu’un coach veut. » S’il parvient à se débarrasser des blessures, le Malien connu pour sa finesse technique pourra prétendre à une place de titulaire.