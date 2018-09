ASM : Jardim change de discours et charge ses joueurs

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraineur de Monaco, après la défaite 0-1 face à Angers : « C'est un début de Championnat très difficile pour différentes raisons : les blessés, les internationaux, le niveau de forme, la pelouse. Mais je ne suis pas là pour expliquer les raisons. La raison principale, c'est le manque de points. Contre Madrid et Nîmes, on a vu une équipe avec beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, je suis déçu. Principalement en première mi-temps. L'équipe n'a pas créé, n'a pas joué avec l'engagement et l'attitude escomptés. Il y a aussi du déchet technique et des passes ratées.

Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ça en Ligue 1. J'avais dit aux joueurs avant le match: «Pas de pression, que chacun fasse son boulot. Pas le stress du résultat.» L'équipe de la première mi-temps a été en difficulté. En seconde mi-temps, on a essayé avec deux attaquants. Il y a eu un peu d'esprit collectif. Mais on n'a pas été dangereux. Les supporters ne sont pas contents. C'est normal. Et ici, ils sont gentils. Il faut faire mieux, réagir dès Saint-Etienne ».