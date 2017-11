ASM : Humilié en C1, Monaco compte faire payer le PSG

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Champion de France en titre devant le PSG la saison passée, l’AS Monaco paye le prix fort de son été agité.

Si la situation est plus ou moins correcte en championnat avec la deuxième place actuelle, les nombreux départs ont fragilisé l’équipe de Leonardo Jardim, éliminée brutalement de la Ligue des Champions. Il n’y aura même pas d’Europa League au programme pour compenser, et le coup est forcément rude pour une formation qui avait atteint les demi-finales de la C1 la saison passée. Youri Tielemans, qui fait partie de ces recrues qui n’ont pas encore fait oublier leurs prédécesseurs, affiche néanmoins une énorme envie de relever la tête à l’occasion du prochain match… contre le PSG.

« L’Europe est finie pour nous, maintenant on doit se concentrer sur le championnat. On pense simplement à essayer de gagner contre le PSG et à se rattraper par rapport au match contre Leipzig. On ne pense pas vraiment aux points pour l’instant. On essaye vraiment de penser match après match et essayer d’en gagner le plus possible », a livré le milieu de terrain belge, qui sait qu’une défaite face à Paris mettrait un terme définitif au maigre suspense encore présent en tête de la Ligue 1.