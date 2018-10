ASM : Henry a un argument de taille pour réussir à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

C’est sans expérience mais avec un palmarès long comme le bras que Thierry Henry a débarqué samedi après-midi à l’AS Monaco.

Et alors que personne ne peut savoir à quoi ressemblera l’aventure monégasque de coach Henry, Habib Beye s’est voulu optimiste sur l’antenne de Canal Plus. Selon l’ancien défenseur et capitaine de l’Olympique de Marseille, l’immense palmarès du meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France devrait l’aider dans un premier temps. Tout comme sa connaissance accrue du football. « C'est un petit vent de fraîcheur de voir arriver Thierry Henry » a concédé Habib Beye, curieux et globalement optimiste.

« Il arrive dans un groupe où concrètement il a plus gagné que tous les joueurs qui sont dans cet effectif. Il arrive avec ce statut. C'est quelqu'un qui respire le foot. À chaque fois que vous croisez Thierry Henry, il parle football. Il connaît le football. Il regarde tous les matchs de football. Ça ne veut pas dire que ça sera un superbe entraîneur. Mais ce qui est sûr c'est qu'il a été programmé pour ça, il s'est préparé pour ça. Aujourd'hui il arrive à Monaco dans un club qu'il connaît très très bien. On va le juger comme tous les autres, sur ses résultats. C'est un petit vent de fraîcheur de voir arriver Thierry Henry. Mais un petit hommage à Jardim qui a fait quelque chose d'incroyable avec Monaco » a expliqué Habib Beye, dont la pensée doit majoritairement rejoindre celle des supporters monégasques, curieux et impatients de voir les débuts de Thierry Henry sur le banc monégasque.