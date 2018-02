ASM : Falcao envoie un message rageur à l'OL et l'OM

Dans : Monaco, Ligue 1, OL, OM.

Avant d'affronter l'Olympique Lyonnais avec l'AS Monaco ce dimanche soir, Radamel Falcao a rappelé l'importance de ce match... sans en faire tout un plat.

Une semaine après le nul entre l'OM et l'ASM (2-2), la course à la deuxième place s'apprête à connaître une nouvelle bataille fratricide au Stade Louis-II. Suite à la grosse victoire de Marseille contre Metz vendredi (6-3), cette rencontre revêt donc une importance particulière, puisque le potentiel vainqueur frapperait un grand coup sur son adversaire. Si Monaco abordera ce choc avec confiance, après son nul encourageant contre l'OM et sa qualification en finale de la Coupe de la Ligue cette semaine contre le MHSC (2-0), c'est le Lyon de Bruno Genesio qui disposera d'un avantage psychologique, vu que l'OL a déjà battu deux fois l'ASM cette saison (3-2 en L1 et en Coupe de France). Ce qui n’effraie pas pour autant Radamel Falcao, le capitaine monégasque.

« Ce type de match crée une grande motivation pour tous les joueurs. Lyon a fait une grande saison, on est à la lutte avec eux et Marseille. Dans les deux matches, il s'était passé des choses à la dernière minute, mais, là, c'est une nouvelle histoire. Il faut penser à ce qu'on peut faire pour gagner et être supérieur à Lyon. Ce n'est pas une revanche, c'est une opportunité pour maintenir un bon niveau et garder notre confiance. Et puis il y a cette lutte pour la deuxième place. Monaco est-il le mieux armé dans cette course ? Les trois équipes vont lutter jusqu'à la fin. Battre Lyon, ça pourrait être une démonstration de nos qualités, mais si le résultat n'est pas positif, il ne faudra pas lâcher et continuer à lutter jusqu'à la fin », a prévenu, dans L'Equipe, Falcao, qui estime donc que Monaco aura encore les capacités d'aller chercher la deuxième place finale en L1, même en cas de mauvais résultat face à l'OL, qui reléguerait tout de même l'ASM à quatre points du podium à 14 journées de la fin du championnat.