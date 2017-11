ASM : Fabinho au PSG ? Sa « chance est passée » avoue Domenech

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG, Mercato.

Resté contre sa volonté à l'AS Monaco au cours du dernier mercato estival, Fabinho fait grise mine sur les terrains de Ligue 1 et d'Europe cette saison. Ce qui n'étonne pas Raymond Domenech.

Comme Mendy (Man City), Bernardo Silva (Man City), Bakayoko (Chelsea) ou Mbappé (PSG), Fabinho aurait lui aussi pu profiter de sa très bonne saison dernière pour partir dans un très grand club européen lors du dernier marché des transferts. Mais au final, et malgré sa volonté d'être transféré au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 24 ans a dû rester dans un club du Rocher en pleine reconstruction, et qui n'a plus du tout le même visage que l'an dernier, comme son élimination de la Ligue des Champions le prouve. Au milieu du groupe de Leonardo Jardim, l’international brésilien traîne donc son spleen, ce qui se ressent sur ses performances. Une baisse de régime que Raymond Domenech comprend tout à fait.

« Bon gré mal gré, il est resté. La Coupe d'Europe envolée, le titre inaccessible cette année, il lui reste son rôle de tuteur. C'est peu valorisant quand arrivent le PSG et Mbappé, ex-coéquipier en pleine lumière. Il ne faut pas croire que, pour un joueur de ce niveau, seul l'aspect financier ait un impact. Non, jouer au Barça, au Real, au Bayern, à Manchester ou au PSG peut encore faire rêver, même les meilleurs. Sa chance est passée, l'Europe se fera sans lui quand ses ex-partenaires animeront, au printemps, les compétitions internationales. Victime de ses qualités, il doit ressasser son amertume », a lancé, dans L'Equipe, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui estime donc que l'ASM a quelque peu fauté en bloquant Fabinho l'été dernier. Ce qui n'est sûrement que partie remise car le milieu défensif pourrait partir lors du mercato de janvier... Direction le PSG, son prochain adversaire en Ligue 1 ce dimanche soir ? Unai Emery aimerait bien, mais le fair-play financier de l'UEFA pourrait contrecarrer les plans...