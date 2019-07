ASM : Double offensive anglaise, ça sent le départ pour Sidibé

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Très intéressé par le profil de Ruben Aguilar, l’AS Monaco attend le départ de Djibril Sidibé pour se positionner sur le défenseur de Montpellier.

Alors que le champion du monde 2018 ne semblait pas hyper courtisé, les choses semblent s’accélérer en cette fin du mois de juillet puisque ce mardi, RMC dévoile que deux clubs de Premier League sont entrés en contacts avec l’AS Monaco pour tenter de s’offrir les services de l’ancien Troyen.

« West Ham et Newcastle ont démarré des discussions avec l’AS Monaco pour Sidibé ! D’autres clubs anglais ont sollicité l’AS Monaco pour l’international français ! Monaco lui a donné un bon de sortie » explique le média, qui ne dévoile pas le tarif exigé par le club de la Principauté pour un éventuel transfert de celui qui valait plus de 20 ME il y a de cela deux ans. Mais Djibril Sidibé reste sur une saison compliquée, et celui qui n’a plus joué avec les Bleus depuis juin 2018 a forcément perdu beaucoup de sa valeur…