ASM : Alerte au mercato, André Silva fonce à Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille au mercato, André Silva va bien rejoindre la Ligue 1 cet été.

Mais à en croire les informations obtenues par le très crédible Gianluca Di Marzio, c’est à l’AS Monaco que l’international portugais va signer dans les prochains jours. Preuve que les choses sont très avancées et que la signature de l’ancien Sévillan à l’ASM est imminente, ce dernier a quitté le rassemblement de Milan aux USA afin de se rendre en Principauté. Une opération évidemment drivée par un certain Jorge Mendes, très influent sur le Rocher ces dernières années. Par ailleurs, il est précisé que le transfert devrait s'élever à 30 ME pour Monaco. Une sacrée somme que le Milan AC n'était pas en mesure de refuser...