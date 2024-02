Zidane ou Mourinho pour sauver l'OM, l'Arabie Saoudite tranchera

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A la recherche d'un entraineur pour la saison prochaine avec le départ de Gennaro Gattuso, l'Olympique de Marseille penche vers Christophe Galtier. Pas la peine de croire en une arrivée de Zinedine Zidane ou de José Mourinho avec les finances de l'OM actuellement. Seul un rachat du club pourrait provoque ce type d'arrivées.

Le but de Pierre-Lees Melou à la dernière seconde du match de dimanche soir a peut-être changé le cours de la saison de l’Olympique de Marseille. En inscrivant l’unique but en toute fin de rencontre face à des Provençaux en supériorité numérique, le milieu de terrain du SB29 a précipité la chute de Gennaro Gattuso, qui s’est vu indiquer la sortie. Jean-Louis Gasset est annoncé pour prendre la suite dès ce mardi afin de terminer la saison du mieux possible. Une saison mouvementée à tous les niveaux et qui démontre que l’OM a beaucoup de mal à afficher le visage d’une des meilleurs équipes françaises comme il ambitionnait de l’être.

⏱️ 90+7’ | #SB29OM 1️⃣-0️⃣



L'OM s'incline à Brest.



🗓️ Prochain match ce jeudi avec la réception du Shakhtar en @EuropaLeague pic.twitter.com/yLO7HxCGEg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2024

Il s’agit de désormais se préparer aussi vers l’avenir et de connaitre le nom du futur entraîneur de l’OM. Le nom de Christophe Galtier est évoqué, et si cela n’emballe personne, que ce soit par le jeu pratiqué par ses équipes ou pour son passé très récent au Paris SG, cela parait être la solution la plus plausible. C’est ce qu’estime en tout cas Daniel Riolo, pour qui le technicien champion de France avec Lille a beaucoup plus de chances de s’asseoir sur le banc du Vélodrome, et de réaliser au passage son rêve, plutôt que des noms plus ronflants comme José Mourinho ou Zinedine Zidane. Pour convaincre ces derniers de venir à Marseille, il faudrait des moyens financiers beaucoup plus importants, et notamment la vente du club par Frank McCourt pour des investisseurs bien plus dépensiers, comme l'Arabie Saoudite, souvent annoncé comme le futur acquéreur du club, peut en être.

Galtier en rêve, l'OM lui tend les bras

« Tu ne dragues pas les entraineurs comme Zidane et Mourinho avec l’état des finances de l’OM actuellement. Tu dragues ces entraineurs-là si tu deviens un club très ambitieux qui joue la Ligue des Champions et pas une année par hasard où tu tombes dessus. Arrêtez d’imaginer ce genre de choses. Zidane, si tu dois l’imaginer quelque part c’est au Bayern maintenant. Arrêtez d’imaginer qu’il va aller à l’OM. Et Mourinho pareil. A la limite, Jean-Patrick Mourinho, peut-être, mais pas José. Donc tu prends Galtier car c’est à la hauteur de la Ligue 1. Tu passes du PSG à l’OM avec le Qatar au milieu, de toute façon c’est un Marseillais donc il rentrera chez lui. C’est le rêve de sa vie d’entrainer ce club. Maintenant, les qualités de cet entraineur, je ne sais pas ce que ça donne quand il n’a pas le recrutement qui va bien. Je ne considère pas que ce soit un top entraineur, mais il ne servait à rien dans le vestiaire du PSG, et là il sera plus utile à Marseille », a livré Daniel Riolo, pour qui Galtier est un choix logique pour l’OM, mais pas forcément l’assurance que cela enverra du jeu comme ce fut le cas avec Sampaoli et Tudor. Mais comme l’a dit le polémiste de RMC, le club provençal n’a pas vraiment les moyens ou les ambitions de viser beaucoup plus haut, et Longoria ne semble plus avoir beaucoup de jokers dans sa manche pour faire des coups de folie sur le marché des entraineurs. Vivement le mois de juin et la vente du club régulièrement annoncée ?