Zidane à l'OM, le coup d'accélérateur ‍!

Par Guillaume Conte

En attente de la place de Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane pourrait choisir un nouveau projet cet été. S'il a pensé au Real Madrid, la porte s'est fermée et l'idée d'entrainer l'OM le titille.

Comme chaque été, il va y avoir du mouvement sur les bancs de touche en Europe. Plusieurs entraineurs renommés sont à la recherche d’un poste, avec notamment Antonio Conte, Thomas Tuchel, José Mourinho, et un certain Zinedine Zidane. Concernant le technicien français, ce qui le démange le plus, c’est de prendre les commandes de l’équipe de France. Mais la Gazzetta dello Sport s’est penchée sur son cas ce vendredi dans un article sur le jeu des chaises musicales sur les bancs de touche en Europe. Et il s’avère, qu’à 51 ans, Zinedine Zidane a clairement envie de retrouver un travail, mais il ne reprendra pas le premier poste proposé. Son ambition est clairement de bien se placer pour ne pas manquer le train de l’équipe de France quand il passera, et c’est aussi pour cela qu’il hésite à se lancer dans une nouvelle aventure en vue de la saison prochaine, alors que cela pourrait dépendre des résultats des Bleus à l’Euro. Même si Didier Deschamps a l’entière confiance de la FFF pour mener à bien le projet jusqu’en juin 2026, un terrible échec en Allemagne aurait forcément des conséquences sur son avenir immédiat.

Dès lors, l’incertitude règne, mais le journal sportif italien souligne que Zidane a gardé une très grande affection pour le Real Madrid, qu’il aimerait bien diriger à nouveau. Mais la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti met un terme à cette ambition. Mais il reste un poste qui le fait encore vibrer, c’es tout simplement de diriger l’OM. Zinedine Zidane est conscient de la difficulté de ce projet sur le plan personnel, et des exigences du poste dans le club de sa ville, où il n’a jamais joué. Mais il possède une réelle « nostalgie » selon la Gazzetta de ne jamais avoir pu aider l’Olympique de Marseille à aller haut, et en cas de nouveau projet porteur, il pourrait ainsi répondre présent.

Gasset laisse la place chaude à l'OM

Pour celui qui a déjà refusé le PSG par le passé, le fait que Jean-Louis Gasset soit amené à céder sa place en fin de saison n’est pas anodin, car cela pourrait lui permettre de se placer sans pousser quelqu’un dehors. Il reste à savoir si sa volonté d’entrainer l’OM sera en accord avec les ambitions du club, qui ne fait plus partie des grands d’Europe et a du mal à atteindre le podium de Ligue 1 cette saison. Une réalité qui semble en inadéquation avec les ambitions de Zidane de toujours viser des titres et le plus haut niveau dans ses projets jusqu’à présent. A moins que le rêve ultime des supporters olympiens ne se mette en place, à savoir la vente du club par Frank McCourt à de nouveaux investisseurs très dépensiers, qui s’appuieraient sur Zizou pour tenter de redonner son lustre d’antan à l’OM.