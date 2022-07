Yan Couto plutôt que Clauss, l’OM attaque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un piston droit lors de ce mercato estival, l’OM est intéressé par Jonathan Clauss (Lens) ainsi que par Yan Couto (Manchester City).

Pablo Longoria ne s’en est pas caché la semaine dernière en conférence de presse : la nomination d’Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli redistribue les cartes du mercato à Marseille. Les priorités ne sont pas les mêmes, la preuve avec l’abandon des dossiers Justin Kluivert, Tiémoué Bakayoko ou encore Riechedly Bazoer, qui étaient pistés par Jorge Sampaoli mais qui ne correspondent pas à ce que veut Igor Tudor. L’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone veut des pistons de grande qualité et des milieux défensifs très agressifs. Par conséquent, Pablo Longoria a changé son fusil d’épaule et de nouvelles pistes ont été activées. Parmi elles, pour le poste de piston droite, celles menant à Jonathan Clauss (Lens) et à Yan Couto (Manchester City).

Couto et Clauss, les deux pistes de l'OM à droite

D’après les informations du journaliste Jorge Nicola, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont d’ailleurs accéléré pour recruter Yan Couto. Et pour preuve, tandis qu’un prêt a longtemps été évoqué pour le latéral droit de Manchester City, l’OM souhaiterait un transfert sec pour le Brésilien de 20 ans, jugé comme un joueur à très fort potentiel mais qui n’a pas encore eu sa chance à Manchester City derrière les monstres que sont Cancelo ou encore Walker. Dans ce dossier, Marseille doit composer avec la concurrence du FC Porto, qui a également ciblé Yan Couto pour le poste de latéral droit. Pour l’heure, on ne sait pas si le Brésilien est la priorité des Marseillais ou s’il s’agit toujours d’un plan B derrière Jonathan Clauss. Une chose est en revanche certaine, les deux hommes sont les deux pistes privilégiées par l’état-major de l’OM pour le poste de piston droit. Il y a deux jours, toutes les sources crédibles s’accordaient pour annoncer l’ouverture de négociations entre Lens et Marseille pour Clauss. Mais pour l’instant, les positions des deux clubs sont trop éloignées pour espérer un accord.