OM : Contacté par le Milan AC, Luiz Gustavo annonce la couleur !

En l'espace d'une seule saison, il est devenu le chouchou du Vélodrome et des supporters de l'Olympique de Marseille. Et c'est bien évidemment de Luiz Gustavo qu'il s'agit. Grâce à un engagement sans faille, le joueur brésilien a donné l'image de tout ce que les fans phocéens attendent d'un joueur qui porte le maillot marseillais. Alors, quand on évoque un possible départ de Luiz Gustavo de l'OM, certains poils se hérissent.

Répondant ce samedi à La Provence sur des contacts supposés avec le Milan AC lors du récent mercato, Luiz Gustavo veut rassurer tout le monde. « Si j'ai réfléchi suite à l'intérêt de Milan ? (Il souffle) Tout au long de ma carrière, beaucoup d’équipes se sont intéressées à moi. J’ai toujours procédé de la même manière : je ne me monte pas trop la tête avec toutes ces histoires quand elles sortent. Je connais ces situations-là, je reste donc tranquille, j’essaie de demeurer focalisé sur Marseille. C’est le plus important pour moi. Je suis content d’être ici, je veux essayer de continuer cette histoire », a prévenu le joueur arrivé d'Allemagne au mercato 2017 et qui avoue se sentir à Marseille comme au Brésil. Autrement dit, rien ne semble vraiment annoncer un départ en janvier ou l'été prochain pour Luiz Gustavo.