Vente OM ‍: Thibaud Vezirian au coeur de l'ouragan saoudien

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis trois ans et demi, il annonce la vente de l'OM et ces dernières, il annonçait une officialisation imminente de la venue de l'Arabie Saoudite. Mais Thibaud Vézirian se fait allumer depuis que Frank McCourt a tout démenti.

Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a été très clair dans différents entretiens accordés à des médias français, il n'a pas l'intention de vendre son club et a même relancé Pablo Longoria sur un projet portant sur plusieurs années. Pour ceux qui croyaient à l'arrivée imminente d'investisseurs saoudiens, puisqu'on évoquait une officialisation avant la fin du mois de juin, le réveil est très brutal. Tandis que certains veulent s'accrocher au fait que Margarita Louis-Dreyfus avait dit la même chose en 2016 quelques jours avant de vendre l'OM à McCourt, ou que le club n'est pas à vendre, car il aurait déjà été vendu, Thibaud Vezirian n'a pas encore répondu aux centaines de messages qui l'accusent d'avoir entretenu le mythe d'une vente aux Saoudiens. Et forcément, le ton monte.

J’espère que maintenant l’#OM va pouvoir bosser plus sereinement, loin des comptes bidons de la fameuse #VenteOM. C’est bon certains se sont assez gavés sur ce club !! #OM #TeamOM



https://t.co/Vxg2m36c0X — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) May 29, 2024

Expliquant depuis des années qu'il avait des sources au plus haut niveau qui lui confirmaient la cession de l'OM, le journaliste d'Entrevue répétait encore, il y a quelques jours que l'annonce de l'officialisation de la vente était imminente, demandant aux supporters de l'Olympique de Marseille de se préparer pour « un feu d’artifice », tandis que lui continuait à travailler à la rédaction d'un livre sur ce dossier. Mais ce mercredi, certains estiment que désormais la vente est un énorme mensonge et que Thibaud Vezirian doit l'admettre. Journaliste pour Weekend Sports magazine, Sébastian Vidal considère qu'il est à présent temps pour son confrère de prendre énormément de recul : « J’espère que maintenant l’OM va pouvoir bosser plus sereinement, loin des comptes bidons de la fameuse Vente OM. C’est bon certains se sont assez gavés sur ce club !! ». D'autres sont nettement plus sévères contre TV. « Thibaud Vezirian, maintenant que FMC a été très clair sur l'avenir du club et qu'il ne vendra pas, balance-nous tes preuves, tes sources, TOUT ce que tu n'as à priori pas pu dévoiler jusque-là ! Rend la pareille à tous ceux qui t'ont salement manipulé et clôture cette histoire », « Thibaud, c’est avec impatience que j’attends (comme bcp d’autres) votre analyse de l’itw de McCourt car ’il n’y aura tjrs pas de vente en vue …À un moment il faut être adulte, responsable et reconnaître qu’on a tort ! ».