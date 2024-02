Vente OM ‍: Qatar vs Arabie saoudite en France, c'est obligé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite qui rachète l'OM pour créer des chocs incroyables face au PSG du Qatar, c'est un rêve, y compris pour les footballeurs professionnels.

Sans même investir dans un club ailleurs qu’à Newcastle, l’Arabie Saoudite réussit son opération séduction en Europe. Des supporters de plusieurs clubs, en Italie comme en France du côté de Marseille, rêvent désormais de voir les centaines de millions d’euros pleuvoir en cas de rachat de leur club par le PIF. Pour le moment, c’est très illusoire sachant qu’aucune confirmation officielle n’a été dévoilée et qu’il s’agit surtout de rumeurs. Mais cette perspective à le don de susciter de l’engouement et des réactions. Joueur en Arabie saoudite, du côté de Médine en D2 locale, Ryad Boudebouz s’est confié dans l’émission Carton Jaune sur la probabilité de voir le Royaume du Golfe miser gros sur l’OM pour redorer le blason du club phocéen.

Qatar contre l'Arabie Saoudite, enfin de la vraie concurrence

« Je pense que ça va se faire ! Oui, je pense bien que ça va se faire ! Ils sont obligés, Qatar versus Arabie Saoudite, c'est la concurrence, ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris », a livré l’ancien milieu de terrain de Sochaux, qui serait ravi par ce rachat, puisqu’il avoue que lui et tout sa famille sont de grands fans de l’OM de la première heure, et qu’il aurait même pu signer à Marseille au début de sa carrière, quand il a explosé du côté du FC Sochaux.

L’idée de concurrencer le PSG est à double tranchant pour l’Arabie Saoudite, qui rêve de prestige, d’affrontement au sommet et de Classiques passionnés contre le club de la capitale. Mais d’un autre côté, les relations entre les deux pays se sont réchauffées ces dernières années, et l’idée n’est peut-être pas d’empiéter sur un territoire où le Qatar assoit sa domination, avec le risque de remettre au gout du jour une rivalité qui va bien au-delà du PSG-OM. En tout cas, ces derniers jours, c’est du côté de la Roma que l’intérêt saoudien est évoqué, avec notamment une offre possible pour racheter le club italien, où il n’y a pas la concurrence d’autres états de la région sur le coup.

Cela n’empêche pas Ryad Boudebouz et les supporters de l’OM partout dans le monde d’imaginer la vente du club par Frank McCourt pour donner de nouveaux moyens à une formation marseillaise qui ne fait plus peur à grand monde en Europe depuis trop longtemps désormais.