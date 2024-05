Vente OM ‍: Les Saoudiens arrivent, Longoria s'en va

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a assumé sa part de responsabilité dans la saison médiocre de l'Olympique de Marseille, mais le président de l'OM ne passera pas l'été si l'Arabie Saoudite rachète le club de Frank McCourt.

La saison 2023-2024 s'est terminée par une victoire du club phocéen au Havre, mais cela n'a pas empêché le bilan sportif de l'OM d'être mauvais. L'élimination en demi-finale de l'Europa League ne masquant pas le fiasco en Ligue 1, l'équipe de Jean-Louis Gasset n'ayant même pas de ticket européen pour la saison prochaine. Au coeur de la tempête, Pablo Longoria s'est déjà projeté sur la saison prochaine, le président de Marseille promettant de ramener de la stabilité dans un club qui a connu quatre entraîneurs en un an. Mais tout cela pourrait voler en éclats si durant l'été les fameux investisseurs saoudiens passaient à l'acte et s'offraient le club de Frank McCourt comme certains l'annoncent depuis des années. Car dans ce cas-là, Pablo Longoria pourrait prendre la porte sans traîner.

Longoria ne survivra pas à la vente de l'OM

OM : Longoria démission, un proche de Zidane lance la charge https://t.co/EspZ2b6GZZ — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2024

Ce scénario catastrophe pour le président de l'Olympique de Marseille, c'est Thibaud Vézirian qui le révèle sans aucun conditionnel. Pour le journaliste d'Entrevue, l'Arabie Saoudite n'a pas du tout l'intention de conserver Pablo Longoria en cas de rachat de l'OM. « Tout le monde le sait que le club est vendu, la question, c'est quand est-ce qu’ils vont le dire et qu’ils vont l’officialiser ? (…) On attend tous les bonnes nouvelles dans les jours et les semaines à venir, ce changement va être un raz de marée médiatique et ça va être un vent nouveau exceptionnel pour le club. On attend tout ça, car on en a marre (…) A priori Longoria quittera le club au moment de l’officialisation du deal de rachat et la page se tournera comme ça naturellement », révèle le « spécialiste » de la vente de l'OM. Pour l'instant, si la visite de Frank McCourt à Marseille a été confirmée par plusieurs médias, personne n'est allé aussi loin que TV en évoquant l'annonce possible par le milliardaire américain de la vente de l'Olympique de Marseille.