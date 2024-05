Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite harcelée sur le rachat

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est souvent annoncée pour le mois de juin. Ne voyant rien venir, les supporters sont allés directement toquer à la porte des outils de communication du Royaume du Golfe.

L’intersaison a désormais débuté à l’Olympique de Marseille, avec comme objectif la quête d’un nouvel entraineur et ensuite la mise en place d’un effectif en fonction des besoins, des moyens et des objectifs. Frank McCourt est même attendu à Marseille pour s’entretenir avec Pablo Longoria au sujet de la saison écoulée, et de l’exercice à venir. Pas de vente du club en vue, et c’est bien ce qui désespère une partie des supporters de l’OM, pour qui l’avenir sera forcément morose tant que l’Américain continuera d’être propriétaire du club provençal. Pour le moment, le businessman de Boston a toujours mis la main à la poche pour permettre à Marseille d’avoir un gros budget, parmi les plus importants de France, même si cela ne s’est pas traduit par des exploits incroyables, de titres ou des énormes ventes sur le marché des transferts.

Le mois de juin se profile et c’est une date souvent annoncée pour marquer l’arrivée des Saoudiens à la tête du club. Le rachat par un consortium mené par le PIF, le fonds d’investissement d’Arabie Saoudite, serait plus légitime à la fin d’une saison décevante, et bien des supporters espèrent que cette vente va enfin se réaliser. Jusqu’à faire le forcing sur les communications du Royaume du Golfe, qui s’est félicité sur plusieurs de ses comptes d’un accord obtenu avec la France pour l’achat de plus de 100 avions de ligne. Que ce soit sur les organes de presse, sur les comptes des ambassades ou ceux des personnalités princières ou économiques de l’Arabie Saoudite qui ont relayé cette information très commerciale, les réponses ont souvent tourné autour de l’OM.

L'Arabie Saoudite vient bien à Marseille, mais pour le mercato

« Et l’accord pour la vente de l’Olympique de Marseille, c’est pour quand », s’est même vu répondre l’Ambassade d’Arabie Saoudite en France. « Il ne vous reste pas un peu d’argent pour Marseille », « Si vous cherchez un club de football à racheter, l’OM est en vente », peuvent notamment être lus sur les différents réseaux, y compris en anglais dans le texte pour essayer de toucher toutes les cordes possibles. Un doux rêve qui ne semble en tout casp pas provoquer d’accélération dans ce dossier, malgré les promesses d’un rachat de l’OM pour le mois de juin qui sont répétées par les spécialistes du dossier.

En attendant, si l’Arabie Saoudite doit se manifester à Marseille, c’est sur le plan du marché des transferts. Plusieurs joueurs sont ciblés de longue date, mais deux titulaires indiscutables sont dans le viseur des clubs saoudiens. Il s’agit de Pierre-Emerick Aubameyang et de Chancel Mbemba. Ce ne sont pas forcément les nouvelles qu’attendaient les supporters de l’OM, qui, quitte à ce que l’Arabie Saoudite prenne des joueurs, auraient préféré voir Azzedine Ounahi ou Geoffrey Kondogbia prendre la direction du Golfe. Décidément, malgré le forcing depuis la Canebière, le pays roi du pétrole ne laisse pas beaucoup d’espoirs aux sympathisants marseillais.