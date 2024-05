Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite a refusé de céder

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un entretien accordé à La Provence, Frank McCourt a démenti en personne les rumeurs au sujet d’une potentielle vente de l’OM. Le prix exigé par le natif de Boston serait en cause.

L’Olympique de Marseille n’est pas en vente, c’est tout du moins le message officiel que le propriétaire américain Frank McCourt a tenu à faire passer dans les colonnes de La Provence ce mercredi. « Si j’ai l’intention de vendre ? On me l'a demandé de nombreu­ses fois lors des huit dernières années. J'ai toujours donné la même réponse non. Le club n'est pas à vendre, je suis là pour longtemps, je suis totalement impliqué. Pablo et moi avons encore parlé des prochaines étapes pour le club aujourd'hui, les investissements à ve­nir. Non, le club n'est pas à vendre. Je suis totalement impliqué » a rappelé Frank McCourt, qui lit chaque jour dans la presse des rumeurs au sujet d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, mais qui a de nouveau été très clair auprès des supporters marseillais.

A moins d’un énorme coup de bluff, le club phocéen ne changera pas de propriétaire dans les prochaines semaines. Le média Sports Zone a décrypté l’interview de Frank McCourt et pour le compte insider, les propos du propriétaire américain de l’OM sont logiques dans la mesure où pour l’instant, aucun acheteur potentiel ne s’est aligné sur les supposées exigences folles du natif de Boston en ce qui concerne le prix de vente de l’Olympique de Marseille. « Il refuse de dire que le club est à vendre, car il sait que le prix qu’il souhaite à date est strictement inatteignable et espère que les résultats du club repartent à la hausse pour pouvoir en tirer le prix qu’il souhaite… (Et ça fait 2-3 ans que c’est comme ça) » a lancé le média insider sur les réseaux sociaux.

McCourt en désaccord sur le prix de l'OM avec les acheteurs ?

Malgré les déclarations très fermes de la part de Frank McCourt, affirmant que son club n’était pas à vendre, on ne doute pas que les rumeurs vont continuer de circuler, notamment sur un potentiel intérêt de l’Arabie Saoudite. Mais tant que les éventuels acheteurs ne s’alignent pas sur les requêtes du clan McCourt en ce qui concerne le prix de vente de l’OM, rien ne se passera. Et le propriétaire américain garde donc le club, en confiant le maximum de responsabilités à Pablo Longoria, en qui il a totalement confiance comme le prouvent ses propos lors de l’interview accordée à La Provence cette semaine. « Pablo dispose des ressources nécessaires pour construire un effectif performant chaque année. J'ai confiance en Pablo, à 100%. Il fait un excellent travail. Quand vous parlez à n'importe qui dans le football européen, il est considéré parmi les meilleurs de sa génération » a notamment lancé Frank McCourt, confortant plus que jamais le président de l’OM dans son rôle.