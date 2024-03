Vente OM ‍: Frank McCourt va entendre hurler le Vélodrome

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours absent des travées du Vélodrome, Frank McCourt suit de loin les performances de l'OM mais est toujours attendu au printemps. Les supporters marseillais ne l'ont pas attendu pour réclamer la vente du club.

Arrivé à la rescousse d’une équipe de l'OM en lambeaux, Jean-Louis Gasset a réussi ses premières missions. Redonner un peu de baume au coeur au vestiaire, se qualifier en Ligue Europa et redresser la barre en championnat. De quoi lui donner du crédit pour terminer la saison, mais pas aller beaucoup plus loin. A l’issue de l’exercice en cours, il était question de conserver l’ancien coach adjoint du PSG et l’ancien sélectionneur de la Cote d’Ivoire avec pourquoi pas un rôle d’adjoint de Christophe Galtier, si cette piste venait à aboutir.

Gasset ne fait pas partie du paysage en cas de vente

Mais selon les informations de Livefoot, en cas de rachat du club par l’Arabie Saoudite, ce dont il est régulièrement question ces derniers temps si jamais Frank McCourt acceptait de vendre son club, alors le sort de Jean-Louis Gasset serait très rapidement réglé tant le nouveau projet mettrait un grand coup de balai dans l’organigramme olympien. Il va sans dire que le technicien de 70 ans ne serait pas le plus compliqué à faire partir puisqu’il n’a signé qu’un court contrat l’emmenant jusqu’à la fin de la saison actuelle. Néanmoins, cela n’empêchera pas Pablo Longoria d’étudier toutes les solutions, y compris celle de poursuivre avec Jean-Louis Gasset dans son staff si les choses restaient en l’état à l’OM.

Car malgré les rumeurs insistantes sur une vente du club en fin de saison, c’est toujours Frank McCourt qui tire les ficelles, et le propriétaire américain, qui suit l’actualité de son club de très loin, a confié les commandes à Pablo Longoria pour les années à venir. A moins que le président espagnol ne décide de passer la main, ce qui a aussi été évoqué comme une possibilité dernièrement après les départs de nombreux proches dans la direction et la montée en puissance de Stéphane Tessier.

En attendant, ce jeudi à l’occasion de la venue de Villarreal, une partie du Stade Vélodrome sera fermée par l’UEFA, mais les supporters présents ont encore une fois prévu de soutenir à la fois leur équipe et leur nouvel entraineur, mais aussi d’envoyer des messages clairs à Frank McCourt de vendre le club et de « se casser ». Des chants désormais traditionnels dans les travées du stade olympien, même si cela ne fait aucun effet aux yeux du propriétaire, qui devrait néanmoins le constater de visu puisque sa visite à Marseille est pour le moment toujours prévu pour ce printemps confiait récemment Le Figaro. Peut-être à l’occasion d’une belle affiche européenne, ou de la venue du PSG à la fin du mois de mars, ce qui correspondrait à un timing favorable pour l’Américain ?