Vente OM ‍: Frank McCourt fait une grande annonce ‍!

Frank McCourt arrive à Marseille pour faire le point sur l'OM. Pour celui qui va remettre encore de l'argent dans un club qui a passé une saison difficile, sa vision d'avenir est limpide en ce qui concerne la vente de la formation marseillaise.

Attendu depuis le mois d’août dernier, Frank McCourt a suivi à distance la saison chaotique de l’Olympique de Marseille. Même pour une demi-finale de Coupe d’Europe, il n’a pas daigné revenir en France et en Provence. La surprise n’est pas si énorme que ça, tant l’entreteneur américain a confié à plusieurs médias de son pays que son ambition était désormais ailleurs, dans la refonte du l’Internet, et même désormais le rachat du géant chinois Tik-Tok. L’OM passe au second plan, mais il consentira tout de même cette semaine pour s’y consacrer.

McCourt va remettre 50 millions d'euros au pot

Il est en effet attendu ce mardi au siège du club pour faire un point sur l’exercice précédent et se porter sur le suivant. L’idée est bien de sûr de donner à Pablo Longoria les clés pour la saison prochaine, et préparer aussi le passage devant la DNCG. Car, malgré les critiques sur son absence, Frank McCourt va bien devoir remettre la main à la poche pour combler le déficit structurel du club, qui est de l’ordre de 50 millions d’euros. Celui-ci aurait pu être limité mais l’élimination en Ligue des Champions a coûté très cher, et même un très beau parcours en Europa League ne fait pas tout oublier notamment sur les droits TV européens. Le fait de ne pas réussir à faire de belles ventes, en dehors de Renan Lodi, n’a pas permis d’éviter ces lourdes pertes que l’Américain va devoir combler pour repartir sur de bonnes bases la saison prochaine.

Un désintéressement, des pertes financières, un club qui n’est pas qualifié pour l’Europe, tout pourrait indiquer une certaine lassitude de la part du propriétaire de l’OM, et pourquoi pas une vente du club annoncée pour le mois de juin par certains spécialistes. Ce n’est pas du tout le cas assure L’Equipe, pour qui Franck McCourt va passer rapidement à Marseille, mais va néanmoins faire de grandes annonces.

Le natif de Boston prévoit de mettre en place un plan sur trois ans, qu’il compte dévoiler dans la presse locale et nationale cette semaine. Un plan de communication bien rodé pour faire savoir qu’il s’inscrit toujours sur le long terme à l’OM, tout en confiant qu’il n’a aucune intention de vendre le club provençal. Impossible de savoir si c’est par sa volonté de continuer le projet olympien ou si c’est faute d’offres de rachat. En tout cas, lors de ce passage express de Frank McCourt, Marseille fait tout pour pouvoir accompagner cette venue de l’annonce du nouvel entraineur pour un projet présenté sur la durée, même si le timing risque d’être un peu juste. En tout cas, le message est clair et l’Américain compte bien le faire savoir très rapidement.