Unai Emery harcèle Guendouzi et fait trembler l’OM

Par Corentin Facy

Malgré le démenti de Pablo Longoria, les discussions s’accélèrent pour le transfert de Mattéo Guendouzi à Aston Villa.

Mattéo Guendouzi est la priorité d’Aston Villa lors de ce mercato hivernal et au vu de l’importance de l’international français dans le dispositif d’Igor Tudor, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent légitimement trembler. L’ancien milieu d’Arsenal est un pion essentiel de l’OM cette saison, comme il l’était déjà avec Jorge Sampaoli. Et si jeudi, face à la presse, Pablo Longoria a rassuré tout le monde en confiant qu’il n’y avait pas le début d’une négociation entre Marseille et Aston Villa, le club dont Unai Emery est l’entraîneur s’active en coulisses pour recruter Mattéo Guendouzi. A en croire les informations de L’Equipe, le club de Premier League a intensifié ces dernières heures les discussions avec le numéro 6 de l’OM. L’objectif pour Aston Villa : obtenir l’accord du joueur avant d’entamer les discussions avec Pablo Longoria.

Guendouzi plus que jamais priorité d'Aston Villa

Unai Emery, qui a côtoyé Mattéo Guendouzi du côté d’Arsenal, est un grand fan du joueur et cela est réciproque. Les deux hommes s’apprécient, raison pour laquelle le coach espagnol a fait de Guendouzi la priorité de son recrutement hivernal à Aston Villa. Pour l’heure, le vice-champion du monde 2022 n’a toutefois pas donné son accord au club britannique. Très bien dans ses crampons à Marseille, Mattéo Guendouzi est pleinement concerné par la saison de l’OM comme le prouve sa nouvelle prestation aboutie sur la pelouse de Troyes mercredi avec une passe décisive à la clé. L’Equipe confirme par ailleurs qu’à ce stade des discussions, l’OM n'a pas été contacté et n’a donc reçu aucune offre. Mais il se murmure selon le quotidien national que la première proposition d’Aston Villa va arriver sur le bureau de Pablo Longoria dans les prochains jours. Le président de l’OM, qui valorise Guendouzi à plus de 30 millions d’euros, a conscience qu’il lui sera difficile de refuser une offre de cette envergure si celle-ci est formalisée par Aston Villa.