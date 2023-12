Traumatisé par l'OM, Payet a été consolé par son nouvel amour

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Emblème de l'OM pendant plusieurs années, Dimitri Payet a quitté le club phocéen par la petite porte cet été. Il a rejoint Vasco de Gama au Brésil et lutte pour le maintien du club. Un transfert surprise mais qui a fait du bien au Réunionnais psychologiquement.

Un petit au revoir qui est apparu comme un déchirement pour de nombreux supporters marseillais. En août dernier, Dimitri Payet mettait fin à son aventure à l'OM. Pas dans les plans de Marcelino, le meneur de jeu ne renouvelait pas son contrat sur la Canebière. Pour lui non plus, cette décision n'était pas facile. Il avait fondu en larmes en conférence de presse au moment d'annoncer la nouvelle officiellement. Depuis, Payet n'a plus vraiment fait de déclaration, se coupant de ses anciens coéquipiers marseillais. Il faut dire qu'il est parti à 9000 kilomètres de là, à Rio de Janeiro au Brésil. Il a signé pour le mythique club de Vasco de Gama.

L'OM l'a détruit, Vasco de Gama remet Payet sur pied

Si Payet lutte pour le maintien du club carioca en Serie A brésilienne et qu'il n'est pas toujours titulaire, il ne regrette pas son choix. Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, il a évoqué l'ambiance extraordinaire des supporters de Vasco, parlant même d'un engouement supérieur à Marseille dans les rues. Mais, on attendait surtout une réaction par rapport à son départ de l'OM. Payet n'a pu cacher son amertume, évoquant un vrai traumatisme psychologique. C'est finalement Vasco de Gama qui l'a aidé à surmonter cette épreuve.

"C'est ce qu'il me fallait. Après mon départ de l'OM, je ne sais pas si j'aurais pu guérir... L'amour que j'ai reçu ici, rapidement, ça m'a remis du baume au cœur, ça m'a relevé."



Les mots forts de Dimitri Payet sur son départ de Marseille cet été. @YassinNfaoui pic.twitter.com/VmeLh5a3Do — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2023

« Honnêtement c’est ce qu’il me fallait parce que, après mon départ de l’OM, je ne sais pas si j’aurais pu guérir. Mais l’amour que j’ai reçu ici, rapidement, ça m’a remis du baume au cœur, ça m’a relevé », a t-il confié au micro de l'émission foot de TF1. Des mots forts qui résonnent comme l'expression d'un sentiment de trahison vis-à-vis de l'OM et de Pablo Longoria en particulier. Rappelons que Dimitri Payet avait accepté de baisser son salaire annuel lors de la présidence Eyraud, le lissant sur le long terme pour bénéficier d'une après-carrière sur la Canebière. Un plan tombé à l'eau ensuite, au grand dam du joueur séduit par Vasco de Gama. Un attachement vraiment sincère ou une posture pour oublier l'OM ? L'avenir le dira rapidement.