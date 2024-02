Thierry Henry à l'OM après les JO, le nom est lâché

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Afin de remplacer Gennaro Gattuso, contre toute attente, l'Olympique de Marseille a fait confiance à Jean-Louis Gasset pour la fin de la saison. Un journaliste a une autre idée pour satisfaire Pablo Longoria.

Licencié au bon milieu de la CAN 2024 après la claque reçue (4-0) contre la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a quitté prématurément la Côte d'Ivoire, qui a finalement remporté la compétition, sans le technicien français. L'ancien adjoint de Laurent Blanc a rapidement rebondi puisqu'il a signé un contrat de six mois à l'OM. Un choix qui a surpris beaucoup de supporters. Pour sa première sur le banc de Marseille, Jean-Louis Gasset a battu le Chakhtar Donetsk (3-1) en Europa League. Mais c'est bien en Ligue 1 que le club de la cité phocéenne est très attendu. Sur CBS Sports, un journaliste a affirmé son pessimisme sur le choix des dirigeants olympiens et aimerait plutôt voir un certain Thierry Henry à l'OM.

Thierry Henry de retour en Ligue 1 ?

« Il n’y a pas que le fait qu’il ait 70 ans qui est bizarre. Il a été renvoyé de la Côte-d’Ivoire et il arrive dans un grand club, avec une grande fan base. C’est vers lui que le club va ! ? J’en connais un, Thierry Henry. Il coache les espoirs français. C’est un jeune manager qui a beaucoup à prouver, qui a faim et qui a beaucoup de potentiel » a expliqué Charlie Davies, qui pense que Thierry Henry a la capacité de redorer le blason de l'OM. Entraîneur de l'équipe de France espoirs, l'ancien buteur d'Arsenal reste sur deux expériences ratées en club, à Monaco et à l'Impact Montréal. Néanmoins, Thierry Henry a déjà expliqué son affection envers Marseille. Ainsi, son retour sur un banc de Ligue 1, plus particulièrement à l'OM, n'est pas totalement inenvisageable. Reste à savoir si le technicien 46 ans acceptera d'occuper deux postes en même temps.