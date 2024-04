TFC-OM ‍: Des incidents à Toulouse, un bus renvoyé à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A quelques heures du match entre Toulouse et Marseille, quelques supporters de l'OM ont provoqué des incidents en ville. Une personne a été blessée par un coup de barre de fer.

Programmée ce dimanche à 19 heures, la rencontre entre le TFC et l'OM a été classée à risques par les autorités et malheureusement, ces dernières avaient raison. En effet, selon plusieurs sources, des supporters du club phocéen arrivés dans la matinée à Toulouse ont provoqué des incidents, brisant notamment des vitrines à proximité du Stadium. Une personne, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital après avoir reçu un coup de barre de fer. Les forces de l'ordre sont aussitôt intervenues et ont interpellé un supporter, reconnu par des témoins des incidents. Le fan de l'OM en question a immédiatement été mis en garde à vue dans les locaux de la police toulousaine.

Des groupes de Marseillais cherchent les supporters toulousains. Aussi un bar a été attaqué dans les mêmes conditions qu’avant le match de Lisbonne. — Louis Tolosa 💜 (@louis_tolosa) April 21, 2024

Les autorités ayant aussitôt repéré que les fauteurs de troubles avaient voyagé dans un bus, ils ont raccompagné le véhicule et la totalité de ses occupants vers l'autoroute afin qu'ils repartent vers Marseille sans même assister à la rencontre comptant pour la 30e journée de Ligue 1. A cette occasion, 1.000 supporters marseillais sont attendus au Stadium dans le cadre d'un déplacement bien encadré, finalement, ils seront donc un tout petit peu moins après ce retour anticipé pas prévu au programme. Au match aller, des incidents avaient déjà opposé des supporters des deux clubs, et visiblement le contentieux n'est pas réglé, en espérant que cela ne débouche sur rien de plus grave avant et après ce match. Quoi qu'il en soit, cela donne forcément du grain à moudre à ceux qui sont favorables à des interdictions de déplacement encore plus nombreuses pour les supporters.