Six joueurs en danger, malédiction à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Cette saison, l'OM a eu beaucoup de mal à trouver son meneur de jeu. Si ces dernières saisons, ce rôle était attribué à Dimitri Payet, la légende marseillaise n'a plus la même forme qu'avant. Ce qui laisse un énorme vide à Marseille.

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, l'OM est redevenu une équipe tournée vers l'avant, très solide, avec une intensité physique importante. Si parfois ce plan de jeu fonctionne, il peut également faire défaut aux Marseillais. Pour donner plus de magie au jeu phocéen, Igor Tudor a cherché à avoir un numéro 10, un joueur avec beaucoup de liberté sur le terrain. Amine Harit commençait parfaitement à exécuter cette tâche mais le Marocain s'est blessé avant la Coupe du monde. Son remplaçant, Azzedine Ounahi a été étincelant lors du Mondial au Qatar avec les Lions de l'Atlas mais il s'est lui aussi blessé à Marseille. Igor Tudor a étudié toute la saison les possibilités pour avoir son fameux numéro 10.

L'OM ne trouve toujours pas son numéro 10

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Dimitri Payet sur le déclin à 36 ans, l'OM devait se trouver un nouveau métronome, capable d'animer le jeu et d'être à la conclusion si besoin. Ruslan Malinovskyi est alors arrivé cet hiver, mais l'Ukrainien n'est toujours pas à son meilleur niveau. Tout comme Cengiz Ünder. Ailier de formation, le Turc n'arrive pas réellement à s'imposer dans le club de la cité phocéenne et encore moins au poste de meneur de jeu. Mattéo Guendouzi a alors été utilisé dans ce rôle. Mais bien qu'il soit technique et doté d'une belle vision ou d'une bonne qualité de passe, le Français est bien plus utile au milieu de terrain. Ce qui a forcé Igor Tudor à constamment modifier son équipe. L'OM se retrouve désormais troisième de la Ligue 1 et risque de disputer un tour préliminaire pour accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Marseillais espèrent qu'un vrai numéro 10 arrivera durant le prochain mercato estival.