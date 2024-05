Sans Coupe d’Europe, l’OM accepte de partager le Vélodrome

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En raison d’un calendrier allégé la saison prochaine, l’Olympique de Marseille envisage de partager le Vélodrome avec Martigues. Le futur pensionnaire de Ligue 2 ne pourra pas utiliser son stade jusqu’en décembre. Et discute avec le club marseillais pour jouer ses matchs à domicile dans la citée phocéenne.

Deuxième de National derrière le Red Star d’Habib Beye, le FC Martigues a validé sa montée en Ligue 2. Le problème pour les Martégaux, c’est que leur Stade Francis-Turcan n’est pas aux normes pour évoluer à ce niveau. Des travaux seront réalisés jusqu’à la fin de l’année 2024 afin d’obtenir l’homologation nécessaire. En attendant, Martigues devra trouver une autre enceinte pour disputer ses matchs à domicile pendant la phase aller. Le Stade Parmesain à Fos-sur-Mer et le Parc des Sports d’Avignon ne répondent pas non plus aux exigences de la Ligue de Football Professionnel.

Nîmes ferme la porte

La solution aurait pu venir de Nîmes. Mais le président des Crocodiles Rani Assaf refuse de solliciter davantage la pelouse des Costières. Dans ce contexte, malgré les discussions avec Béziers et Montpellier, la principale piste de Martigues mène actuellement à Gueugnon. Le quotidien régional La Provence annonce un accord mais la distance de 470 kilomètres à parcourir refroidit les Sang et Or. C’est pourquoi le vice-champion de National n’écarte pas l’hypothèse de jouer au Vélodrome la saison prochaine.

🔵Les pourparlers sont en cours avec l’OM👉 https://t.co/PFRjBXsrVS pic.twitter.com/WGIRX9WAft — La Provence OM (@OMLaProvence) May 24, 2024

Martigues discuterait avec l’Olympique de Marseille, en charge de l’exploitation de l’enceinte, pour emprunter le stade avec une configuration réduite. Seule la tribune Ganay serait ouverte en cas d’accord financier entre les deux formations. Le pensionnaire de Ligue 1 n’y voit pas d’inconvénient, pas même pour la qualité de la pelouse étant donné qu’il ne jouera aucune compétition européenne lors du prochain exercice. En première partie de saison, les Marseillais n’évolueraient qu’à neuf reprises au maximum au Vélodrome. Suffisant pour envisager un partage.