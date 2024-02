Rongier agressé verbalement, il ne colle pas à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le retour de Valentin Rongier n'est pas attendu avant le mois de mars, mais le capitaine de l'Olympique de Marseille n'a pas échappé à une grosse critique des supporters de l'OM.

Absent depuis 16 matchs en raison d’une fracture de la rotule du genou gauche, Valentin Rongier manque cruellement à l’Olympique de Marseille. Mais visiblement, chez certains supporters de l’OM, le capitaine phocéen n’est pas, quoi qu’il arrive, à la hauteur des attentes. Témoignant dans La Provence, un fan marseillais qui a participé à la réunion de la semaine passée, explique que l’ancien joueur du FC Nantes, qui a participé à ce rendez-vous organisé par la direction, s’est fait secouer courtoisement, mais fermement. Et l’angle d’attaque est tout de même assez étonnant concernant un joueur qui a convaincu ses entraîneurs successifs à Marseille de le titulariser et de lui confier finalement le brassard. Ce supporter a résumé la teneur des propos lancés à Valentin Rongier.

Rongier a pris cher face aux supporters

Victoire TREIZE importante ce soir 🔵⚪️🤪

Allez l’OM 💪🏼🔥 pic.twitter.com/tODZJEmqGC — Valentin Rongier (@Valrongier28) February 19, 2023

Dans le quotidien régional, on apprend les reproches faits au capitaine de l'OM. « On ne lui a rien dit de méchant, juste qu’il était trop gentil, trop lisse, à l’image de cette équipe en réalité. C’est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club », ont lancé les supporters à Valentin Rongier. A priori, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a plutôt mal vécu ces remarques, même si du côté de l'interlocuteur de La Provence on dément avoir voulu mettre un gros coup de pression au joueur de 29 ans. Cette accusation a tout de même choqué pas mal de monde, tant Valentin Rongier s'est toujours défoncé sous le maillot de l'OM. Mais visiblement cela n'est pas suffisant aux yeux de certains fans phocéens.