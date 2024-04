Riolo demande à l’OM de virer Ounahi

Dans : OM.

L'OM est tombé de haut face au PSG dimanche soir dernier au Stade Vélodrome. La performance d'Azzedine Ounahi n'a pas du tout plu à Daniel Riolo.

Alors que l'OM est dans le sprint final de sa saison, les joueurs de Jean-Louis Gasset n'y arrivent plus. Les défaites s'enchainent et la dernière face au PSG en Ligue 1 ne passe pas du tout. Il faut dire que le scénario du match, entre un carton rouge donné à Lucas Beraldo et la sortie prématurée de Kylian Mbappé, laissait à penser que l'OM pouvait enfin battre le club de la capitale. Mais certains joueurs marseillais n'ont pas été au niveau. C'est le cas d'Azzedine Ounahi. Et dans la cite phocéenne, on a du mal à lui pardonner. C'est aussi le cas de Daniel Riolo, consterné par le niveau affiché par l'ancien joueur du SCO d'Angers.

Sur l'antenne d'RMC, le consultant s'est en effet lâché sur Ounahi, demandant même à l'OM de le vendre au plus vite l'été prochain. « Ca, c’est le problème récurrent, à chaque fois qu’on en parle, il y a un déficit de création à l’OM. En fait, pour ce secteur, t’attendais beaucoup de Ounahi depuis qu’il a signé, mais là on est en catastrophe totale, il faut abandonner l’idée », a notamment indiqué Daniel Riolo, également atterré par le niveau technique global de l'Olympique de Marseille. Il ne faudra cependant pas trop cogiter car les matchs importants vont s'enchainer. Deux déplacements périlleux attendent les joueurs de Jean-Louis Gasset. Le premier à Lille en Ligue 1 avant un second à Benfica en quarts de finale aller de la Ligue Europa. Attention à la catastrophe pour un OM bien laborieux et qui doit en plus de cela déplorer les blessures de joueurs importants. La dernière en date étant celle de Chancel Mbemba pendant le Classique face au PSG.