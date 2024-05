Révélations à l'OM, Longoria fait ce qu'il veut de Frank McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, une véritable guerre en interne a opposé le président Pablo Longoria au directeur général Stéphane Tessier. Le président de l’OM a obtenu gain de cause auprès du patron Frank McCourt.

Pablo Longoria ou Stéphane Tessier, c’était l’un ou l’autre, mais les deux hommes ne pouvaient plus cohabiter à l’Olympique de Marseille. En profond désaccord, le président et le directeur général se sont livrés une véritable guerre d’influence et de pouvoir en interne au cours des derniers mois. Frank McCourt a été interpellé sur le sujet et il a été demandé au propriétaire américain de l’OM de trancher dans le vif et de se séparer de l’un des deux dirigeants. Sans grande surprise, le natif de Boston a conforté son président Pablo Longoria et Stéphane Tessier va donc quitter l’OM par la petite porte.

Un choix logique selon Mathieu Grégoire, correspondant de L’Equipe à Marseille, qui s’est exprimé à ce sujet pour le site Football Club de Marseille. L’occasion pour le journaliste du quotidien sportif de faire quelques révélations sur les relations entre Pablo Longoria et Frank McCourt. Selon lui, le président de l’OM sait pertinemment comment entrer dans la tête de son boss, quitte à accuser Stéphane Tessier de certaines choses dont il n’est pas responsable à 100 % pour avoir sa peau. « La coupe d’Europe a aidé mais s’il y avait un mauvais bilan à la fin de la saison sur le plan financier, il se dit que Longoria a peut-être mis cela sur le dos de Stéphane Tessier auprès de Frank McCourt » a livré le journaliste sur FCM avant de poursuivre.

Les révélations de Mathieu Grégoire sur Longoria

« Car il faut savoir que Frank McCourt a une bonne relation avec Pablo Longoria. Longoria sait très bien comment entrer dans la tête de McCourt. En revanche, le clan McCourt n’a jamais apprécié Stéphane Tessier (…) Tessier va sauter. Ce qui aurait pu arriver arriver, c’est que Longoria saute aussi mais à condition que McCourt ait un plan B. Or, ils n’ont pas de plan de secours » a commenté Mathieu Grégoire, sans filtre au sujet de la lutte d’influence remportée par Pablo Longoria face à Stéphane Tessier auprès de Frank McCourt. Même s’il a ses torts, notamment dans le mercato de l’été dernier et dans le choix de l’entraîneur pour succéder à Igor Tudor, le président espagnol de l’OM garde une bonne cote chez une majorité des supporters. Surtout face à Stéphane Tessier, dont la potentielle prise de pouvoir avait rapidement mis en alerte les fans du club marseillais.