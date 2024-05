Paulo Fonseca à l’OM, rendez-vous décisif ce mercredi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Même si la tendance n’est pas positive, l’OM croit toujours en ses chances d’attirer Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille. Un rendez-vous crucial est prévu ce mercredi entre le coach portugais et le board marseillais.

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur, avec la volonté d’offrir un contrat de trois ans au successeur de Jean-Louis Gasset pour lancer un nouveau cycle et gagner en stabilité. Depuis plusieurs semaines, la priorité de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia se nomme Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille. Le technicien portugais a mis en stand-by une offre de prolongation soumise par le LOSC et se donne une semaine pour trancher la question de son avenir. Paulo Fonseca le sait, il est l’une des cibles de l’AC Milan, mais on ignore encore s’il est le premier choix du club lombard.

En parallèle, l’OM tente de jouer les troubles fêtes dans ce dossier. Malgré l’absence de coupe d’Europe, le club phocéen est prêt à tout pour s’offrir Paulo Fonseca et a l’intention de tenter sa chance jusqu’au bout. C’est ainsi que selon les informations de Tuttosport, l’entraîneur de Lille va rencontrer Pablo Longoria ce mercredi pour discuter du projet de l’Olympique de Marseille. Une rencontre cruciale qui pourrait conditionner l’avenir de l’ancien coach de l’AS Roma. A cette occasion, le président olympien, sans doute épaulé par son conseiller Mehdi Benatia, va mettre le paquet pour tenter de convaincre celui qui est son premier choix depuis longtemps et qu’il voulait même faire venir l’été dernier.

Paulo Fonseca en plan A, Franck Haise en plan B ?

Il y a douze mois, Paulo Fonseca était emballé par le projet olympien, avec la perspective de jouer la Ligue des Champions, mais c’est le président lillois Olivier Létang qui avait bloqué son coach. Cette fois, Fonseca est libre, mais l’OM n’est pas qualifié en coupe d’Europe. Pablo Longoria devra donc se montrer très convaincant pour le convaincre de rejoindre le projet marseillais. En cas de refus, le club de la cité phocéenne pourrait se tourner vers la piste d’un entraîneur français. Des discussions sont évoquées avec Franck Haise (Lens) tandis que certains observateurs dont Daniel Riolo conseillent fortement à Marseille de foncer sur Habib Beye avant qu’il ne soit trop tard.