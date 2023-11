Patron incognito, il dénonce le vrai problème de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très décevant depuis le début de la saison. Le manque de cohérence globale du projet phocéen commence à inquiéter voire agacer certains anciens.

Marseille est loin du compte en Ligue 1 depuis quelques semaines. Les Phocéens sont dans le ventre mou du championnat et ne paraissent pas en mesure de remonter la pente. Gennaro Gattuso a encore pas mal de travail devant lui. Mais l'Italien n'a pas beaucoup de temps, même s'il vient à peine d'arriver. A l'OM, c'est donc le flou qui règne et cette situation commence à agacer certains fans et observateurs. C'es notamment le cas de Bernard Pardo, qui ne comprend plus grand-chose à la feuille de route mise en place par les Phocéens. Selon lui aussi, les cadres doivent se réveiller rapidement.

Un projet qui n'a plus de sens ?

Lors de quelques mots échangés avec La Provence, l'ancien de l'OM a en effet donné un avis cinglant sur le sujet. « Au fil des matchs, cette équipe devient de plus en plus insipide, c’est dramatique. Ça fait de la peine à voir. Véretout, Kondogbia ? Ce sont les patrons qu’on doit voir dans ces moments-là, qui doivent monter au créneau et qui doivent être là sur le terrain. Ils n’ont pas le droit de se cacher. Mais malheureusement, il n’y a pas de cadre dans cette équipe. Le problème, c’est qu’on part très tard. On change tout le temps d’entraineur, on change dix joueurs, c’est compliqué de mettre quelque chose en place », a notamment indiqué Bernard Pardo, qui voudrait beaucoup plus de stabilité à l'OM pour pouvoir réussir et avoir surtout plus de lisibilité sur le projet de Pablo Longoria et Frank McCourt. L'OM va attaquer des jours importants avec trois réceptions au Stade Vélodrome. Le public marseillais ne fera aucun cadeau aux joueurs et des résultats sont attendus avec impatience. Surtout que les leaders annoncés, en dehors de Jonathan Clauss, ne cessent de décevoir.