OM ‍: Zeroual s'invite, Aubameyang et Vitinha agressés

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le patron des South Winners avait été pointé du doigt par Pablo Longoria suite à la fameuse réunion de septembre. Rachid Zeroual n'a pas l'intention de se taire, les joueurs de l'OM sont prévenus.

Rachid Zeroual n’a même pas eu besoin de voir le match nul de l’Olympique de Marseille à Strasbourg pour avoir le sang en ébullition. Car deux mois après une réunion houleuse avec le patron de l’OM, le responsable des Ultras marseillais a profité de l’antenne de RMC pour dire tout le mal qu’il pensait de certains joueurs phocéens. Alors que la radio pensait avoir affaire à un « banal » supporter, c’est Rachid Zeroual qui s’est emparé du téléphone et a sorti la sulfateuse. C’est une évidence, tout ce qu’il s’est dit après le clash entre Longoria et lui n’a pas calmé l’un des cadors du Vélodrome. Mais cette fois, ce sont Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha, deux gros renforts offensifs de l’OM qui ont pris des missiles à la sauce Zeroual.

Aubameyang confond l'OM et l'Ehpad

Lassé de voir la faiblesse de l’attaque marseillaise, le responsable des South Winners a tapé du poing sur la table avec une faconde toute provençale. « On ne peut pas être patient avec Aubameyang, ce n’est pas possible. Il se croit au Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. Quand je vois la passion autour de ce club, je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous. Ne vous attendez pas à un miracle. Je ne demande pas qu’il soit sifflé, ce n’est pas de sa faute, car il a sauté sur l’occasion. Mais on n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Il est en pré-retraite, je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à beaucoup plus jeune et beaucoup plus performant », a lancé Rachid Zeroual, avant de s'en prendre à un autre attaquant de l’Olympique de Marseille.

Vitinha, c’est de lui qu’il s’agit, a signé à l’OM pour 32 millions d’euros en janvier dernier, et cela ne passe pas auprès d'un Zeroual déchaîné. « Vitinha c’est surcoté, il faut arrêter de déconner (…) Je ne sais pas si on a été escroqué ou quoi, mais je leur ai pourtant dit et j’ai crié au scandale », a rappelé le responsable des Ultras marseillais, déterminé à faire entendre sa voix, même si cela peut lui valoir des soucis. Le prochain match de Marseille au Vélodrome, ce sera le week-end prochain contre Rennes, risque d'être chaud.