OM ‍: Zeroual menace d'envoyer un journaliste de L'Equipe au tribunal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La tension est à son comble à Marseille depuis OM-PSG en raison de la polémique sur le tifo géant des South Winners en l’honneur de l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba.

Au moment de l’entrée des joueurs de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain sur le terrain du Vélodrome dimanche soir, un tifo géant en l’honneur de Redouane Bougheraba a été déployé. Habituellement très élogieux sur l’ambiance au stade et sur les animations en tribune, Pablo Longoria a cette fois été choqué. Le président de l’OM n’a pas apprécié de ne pas avoir été mis dans la confidence et encore moins de voir un tifo en l’honneur d’un humoriste pour un choc de la Ligue 1 face au PSG. La tension est remontée d’un cran à tel point que le patron des South Winners, Rachid Zeroual, est monté au créneau sur RMC pour défendre l’action de son groupe.

OM : « Ça change des kalchnikovs », Bougheraba répond au tifo-gate https://t.co/OayWHbtyxk — Foot01.com (@Foot01_com) April 1, 2024

« Nous avions envie de mettre à l'honneur et donner un coup de main à un enfant de Marseille qui a réussi, qui a toujours aimé l'OM... et a été un abonné fidèle des South Winners » a lancé le responsable du groupe, qui en a profité pour régler quelques comptes avec Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, en lançant des accusations très étonnantes. « Ça commence à me trotter un peu parce qu’il y a beaucoup de Marseillais qui se font influencer par les comptes sur X. Le Planetom13, c'est lui qui a commencé à contester notre tifo et qui appelle au boycott du spectacle de Bougheraba » explique Rachid Zeroual, avant de poursuivre à ce sujet.

Rachid Zeroual accuse Mathieu Grégoire

« Nous, on a appris qui gère ce compte, et on a retrouvé la trace de Mathieu Grégoire qui est derrière Planetom13 avec trois autres administrateurs, qui se régalent de foutre la merde à chaque fois que les Winners font quelque chose à Marseille. Si ça continue comme ça, ça va finir au tribunal, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais qu'il réponde et dise la vérité. S’il croit qu'on se suce le pouce à Marseille et qu’on ne comprend pas qui il y a derrière certains réseaux, j'en ai fait mon affaire » a lancé Rachid Zeroual, qui n’a pas l’intention de laisser certains comptes sur les réseaux sociaux dénigrer les actions de son compte. Encore plus s’il s’agit de journalistes cachés derrière de faux comptes de supporters. Cependant, Mathieu Grégoire a rapidement répondu à l'attaque de Zeroual : « Il a réussi à m'associer à un site/compte qui me critique et me déteste depuis des années, c'est extraordinaire. » La suite au tribunal ?