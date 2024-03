OM ‍: Zéro excuse, Marseille doit cartonner le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré plusieurs absences, l’OM espère créer la sensation dimanche au Vélodrome en battant le PSG. Une victoire impérative pour espérer arracher la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

Battu par le Stade Rennais juste avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille va rattaquer le championnat avec la réception du Paris Saint-Germain dimanche soir. Un classique qui s’annonce compliqué à préparer pour Jean-Louis Gasset, qui voit les blessures s’accumuler lors de cette trêve internationale entre Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté ou encore Ulisses Garcia. Et pourtant, la pression sera maximale sur les épaules des joueurs de l’OM, qui doivent absolument l’emporter pour espérer un retour dans le top 4 de la Ligue 1 et une qualification pour l’édition 2024-2025 de la Ligue des Champions. Dans un édito publié ce mardi, Le Phocéen estime que l’exploit est possible.

« C'est presque incroyable, mais cette saison l'OM sera encore fin mars invaincu à domicile avant d'affronter Paris. Un fait très rare et une série de 19 matchs sans s'incliner devant un public très important cette saison et qui saura être encore à la hauteur dimanche soir » avance d’abord le média pro-OM, convaincu que le Vélodrome sera un avantage déterminant pour les Olympiens contre le PSG. « C'est aussi une rencontre particulière car l'OM n'aura plus vraiment de joker à utiliser dans son jeu après en avoir grillé un nombre important depuis des mois. Il reste 8 matchs et l'OM doit cartonner s'il veut revenir dans le top 4, l'objectif affiché depuis le départ de Marcelino » ajoute Le Phocéen, pour qui l’adversaire n’a plus d’importance.

L'OM n'a pas d'autre choix que de battre le PSG

PSG ou pas, Marseille doit empocher les trois points pour continuer d’y croire. Enfin, la trêve internationale peut avantager l’équipe de Jean-Louis Gasset car malgré les forfaits en cascade, les joueurs du PSG sont également partis en nombre se fatiguer avec leur sélection, ce qui peut jouer en faveur de Marseille. « Cette fois-ci, le match se situe directement en sortie de trêve, ce qui peut compter puisque les Parisiens ont beaucoup plus de joueurs disséminés aux quatre coins du monde avec leurs sélections. Et les Marseillais pourront hélas se reposer en milieu de semaine prochaine, tandis que Paris va enchaîner » ajoute Le Phocéen. Des bonnes raisons d’y croire pour l’Olympique de Marseille, qui malgré les absences en cascade pourra compter sur plusieurs de ses cadres pour ce match tels que Mbemba, Kondogbia, Veretout ou encore Aubameyang. De quoi espérer une victoire inattendue mais tellement nécessaire.