OM-Villarreal sera chaud, la police espagnole au secours de Marcelino

Par Corentin Facy

Après un barrage victorieux contre le Shakhtar Donetsk, l’OM s’attaque à Villarreal en huitième de finale de l’Europa League. Un match qui sera le théâtre de retrouvailles entre Marseille et Marcelino.

C’est le grand jour des retrouvailles entre Marcelino et l’Olympique de Marseille. Démissionnaire de son poste d’entraîneur de l’OM après seulement quelques matchs en début de saison, le technicien espagnol s’était ensuite lâché dans la presse au sujet du club marseillais. « Ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club » avait notamment déclaré Marcelino, lequel avait été très insistant en répétant ce genre de déclaration à plusieurs reprises dans la presse espagnole.

Les supporters de l’OM s’en souviennent et ont bien l’intention de faire siffler les oreilles de Marcelino ce jeudi soir au Vélodrome. Le club de Villarreal prend d’ailleurs ce retour du coach espagnol à Marseille très au sérieux. Et pour cause, RMC nous apprend que quelques membres d’une compagnie de sécurité privée vont accompagner Marcelino tout au long de son séjour à Marseille. Trois policiers ont également été incorporés au service de sécurité de l’entraîneur de Villarreal afin d’assurer un bon déroulement de ce déplacement et pour éviter le moindre incident ou acte isolé de la part d’un supporter de l’OM à l’extérieur ou à l’intérieur du stade.

Pablo Longoria : « Ce ne sera pas un accueil très agréable »

Dans les colonnes du journal AS, le président marseillais Pablo Longoria a logiquement été interrogé sur le grand retour de Marcelino au Vélodrome. Et si le boss de l’OM croit toujours que l’ex-entraîneur de Bilbao aurait pu réussir en Provence, il confirme que l’accueil du public pour Marcelino risque d’être désagréable. « Je crois que ce sera un accueil très agréable basé sur des déclarations sorties de leur contexte, des déclarations après son départ, qui, je crois, n'ont pas été contextualisées » a lancé Pablo Longoria, confirmant que les supporters de l’OM vont réserver un accueil bouillant à Marcelino. Réponse ce jeudi soir, en espérant bien sûr que cela ne déborde pas et qu’aucun incident ne sera à déplorer au Vélodrome.