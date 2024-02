OM-Villarreal ‍: La pensée émue de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a réagi au tirage au sort de l'Europa League, par la voix de son président Pablo Longoria. Ce dernier a eu une pensée émue pour l'actualité récente en Espagne.

Le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue Europa a eu lie ce vendredi, et il verra l’OM affronter Villarreal dans un duel forcément très attendu au mois de mars prochain. Le clin d’oeil est évident, puisque la formation espagnole est entrainée par Marcelino, qui officiait à Marseille au début de la saison et a pris la porte après la réunion houleuse de l’automne, pensant même que Pablo Longoria allait le suivre dans cette démarche de tout plaquer. Mais la séparation n’a concerné que l’entraineur ibère, qui avait confié être « en colère » après tout ce qu’il avait vécu à l’OM.

Longoria solidaire avec le drame de Valence

Le tirage au sort a donc mis tout le monde dans le même panier, et Pablo Longoria s’est confié sur cette rencontre à venir du mois de mars. Mais le président espagnol a surtout profité de cette prise de parole pour confier toute sa solidarité avec les habitants de la région de Valence, dont Villarreal fait partie, alors qu’un terrible incendie a fait au moins quatre mots et plus d’une dizaine de disparus dans la ville.

𝗢𝗠 🆚 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗖𝗙



🗓️ Rendez-vous le 𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐬 à l’@orangevelodrome pour le premier acte des 𝟴𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 d'@EuropaLeague ✨#UELdraw │ #UEL pic.twitter.com/pRZtBFMJhv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 23, 2024

« Être opposé à Villarreal CF est tout d’abord synonyme de solidarité que je tiens à afficher pour la région dans laquelle nous allons nous déplacer prochainement car les gens vivent sur place des heures très difficiles après les événements tragiques survenus hier soir dans l’incendie de Valence. Concernant le terrain, jouer contre ce club en 8e de finale d’Europa League représente une très belle affiche face à une institution habituée à disputer la coupe d’Europe. Dans la continuité de notre bon parcours cette saison dans cette épreuve, ce tirage constitue une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille de progresser en se mesurant au vainqueur de l’épreuve 2021. Nous avons hâte d'y être », a livré le président de l’OM, qui n’a pas eu un mot pour ces retrouvailles avec Marcelino, un ami de longue date dans le monde du football jusqu’à leur passage commun à Marseille qui a été très compliqué.